Romagnoli cita Battisti: «Tu chiamale se vuoi...emozioni» - FOTO

Alessio Romagnoli ha festeggiato sui social il primo gol segnato con la maglia della Lazio: il post del difensore

«Tu chiamale se vuoi emozioni» cantava Lucio Battisti, in uno dei tanti brani che l’ha consacrato come icona della musica italiana. Alessio Romagnoli ha preso in prestito le parole del compianto artiste e le ha usate come didascalia per un post sul suo profilo Instagram.

Così ha festeggiato il primo gol da giocatore della Lazio, lui che ne è tifoso fino al midollo, non poteva che trovarlo in una giornata laziale al 100%.