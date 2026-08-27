Calciomercato
Ratkov e un addio sempre più vicino: il Valencia si muove, il serbo apre alla destinazione
Petar Ratkov può lasciare la Lazio negli ultimi giorni di questa sessione di calciomercato: il Valencia sarebbe in pole per l’attaccante classe 2003
La Lazio si prepara a vivere gli ultimi giorni del calciomercato estivo concentrandosi soprattutto sulle operazioni in uscita. Dopo aver completato diversi movimenti in entrata, il direttore sportivo Angelo Fabiani deve ora lavorare per sfoltire la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso e tra i principali candidati alla partenza figura Petar Ratkov.
L’attaccante serbo classe 2003 sembra destinato a lasciare Formello dopo appena pochi mesi nella Capitale. Secondo le ultime indiscrezioni, il Valencia avrebbe effettuato passi importanti per provare a portarlo in Spagna e lo stesso giocatore avrebbe dato il proprio assenso alla destinazione. Restano però da definire le condizioni economiche dell’operazione, con la Lazio intenzionata a tutelare l’investimento effettuato per acquistarlo.
Ratkov, il Valencia può diventare la nuova destinazione
Il futuro di Ratkov potrebbe dunque essere nella Liga. Il Valencia sarebbe interessato concretamente al centravanti e starebbe valutando la formula migliore per arrivare alla fumata bianca.
Un elemento importante sarebbe rappresentato dalla volontà dello stesso giocatore. Il serbo avrebbe infatti manifestato disponibilità verso un trasferimento in Spagna, fattore che potrebbe facilitare il dialogo tra le società negli ultimi giorni della sessione. La Lazio, dal canto suo, appare disponibile a discutere una partenza dopo che le gerarchie offensive sono cambiate sensibilmente durante l’estate.
Distanza sulla formula dell’operazione
Il nodo principale riguarda proprio la struttura dell’affare. Il Valencia non sembrerebbe orientato verso un investimento immediato per acquistare Ratkov a titolo definitivo, mentre la Lazio vuole evitare una soluzione che non offra sufficienti garanzie economiche.
La società di Claudio Lotito preferirebbe un prestito con obbligo di riscatto, soluzione che permetterebbe di programmare già la futura uscita definitiva dell’attaccante.
In alternativa potrebbe essere preso in considerazione anche un prestito con diritto di riscatto, ma solamente davanti a un pagamento iniziale significativo che renda economicamente vantaggiosa l’operazione per il club biancoceleste.
L’arrivo di Pinamonti cambia le gerarchie
A spingere ulteriormente Ratkov verso la cessione è il nuovo assetto dell’attacco di Gattuso. L’arrivo di Andrea Pinamonti ha infatti aumentato la concorrenza nel reparto e ridotto ulteriormente gli spazi disponibili per il classe 2003.
La Lazio vuole evitare di mantenere in rosa un giocatore giovane e con un valore economico importante senza potergli garantire continuità. Una partenza potrebbe quindi rappresentare la soluzione più logica sia per la società sia per lo stesso Ratkov.
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Ratkov Lazio, ultimi giorni decisivi per il futuro del serbo
La situazione resta dunque aperta e potrebbe evolvere rapidamente nella volata conclusiva del mercato. Ratkov sembra destinato a lasciare la Lazio e la possibilità di trasferirsi nella Liga viene presa seriamente in considerazione.
Il Valencia, secondo lo scenario emerso, sarebbe pronto a provarci, ma servirà trovare un punto d’incontro sulla formula. Lotito e Fabiani non vogliono svalutare un investimento importante e cercheranno condizioni che possano garantire alla Lazio un ritorno economico adeguato.
Gli ultimi giorni della sessione saranno decisivi: per Petar Ratkov l’esperienza biancoceleste sembra ormai vicina a una svolta, con la Spagna che può rappresentare il prossimo capitolo della sua carriera.
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