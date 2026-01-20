Calciomercato Lazio, cosa succede in caso di cessione di Romagnoli? Il punto della situazione

Calciomercato Lazio, l’Al Sadd fa sul serio per il difensore biancoceleste che intanto ha aperto alla sua cessione. Le ultime

Il calciomercato della Lazio sta per affrontare una delle sue ore più buie e complicate. Al centro della tempesta c’è Alessio Romagnoli, il pilastro della difesa biancoceleste, che sembra aver definitivamente rotto gli indugi riguardo al suo futuro. Secondo quanto riferito dal portale specializzato Alfredopedulla.com, il centrale laziale avrebbe espresso la chiara volontà di lasciare Formello già in questa sessione invernale, accettando la faraonica proposta arrivata dall’Al-Sadd. Dietro questa scelta non ci sarebbe solo il richiamo dei petrodollari, ma anche il forte corteggiamento di Roberto Mancini, che vede nel difensore un profilo ideale per il progetto tecnico in Medio Oriente.

La rottura tra Alessio Romagnoli e la società: promesse mancate

Il desiderio di addio del centrale difensivo non nasce dal nulla, ma è il culmine di una serie di tensioni latenti legate al suo contratto. Nonostante il forte legame affettivo che lo unisce ai colori biancocelesti, il calciatore non avrebbe gradito il mancato rispetto di alcune promesse fatte in passato riguardo al rinnovo dell’accordo. Le trattative, che secondo il giocatore sarebbero dovute decollare tempo fa, non si sono mai concretizzate, portando il difensore a valutare seriamente nuove strade. Il giocatore auspica ora che la società dia il via libera definitivo prima della trasferta di sabato a Lecce, per evitare una convivenza forzata che danneggerebbe entrambe le parti.

Le cifre dell’affare Romagnoli e il rischio economico per la Lazio

Sul tavolo del presidente Claudio Lotito è arrivata un’offerta concreta: 8 milioni di euro più 1 di bonus per il cartellino di Alessio Romagnoli. Si tratta di una cifra che mette la dirigenza davanti a un bivio pericoloso. Accettare significherebbe perdere il leader della difesa a metà stagione, ma rifiutare esporrebbe il club a un rischio finanziario non indifferente. Con la scadenza del contratto sempre più vicina, restare con un solo anno di autonomia comporterebbe, nella prossima sessione estiva, dover svendere il giocatore a cifre drasticamente inferiori.

Il fattore Sarri: cosa succede dopo l’eventuale addio di Romagnoli?

La questione non riguarda solo la scrivania, ma anche il campo, dove Maurizio Sarri considera il centrale assolutamente imprescindibile. Intanto sono circolate voci allarmanti su possibili dimissioni del tecnico toscano in caso di un’ulteriore cessione eccellente. Sebbene l’addio di Maurizio Sarri sembri uno scenario estremo, la perdita di Alessio Romagnoli creerebbe una voragine tattica difficile da colmare in pochi giorni.

