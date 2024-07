Romagnoli a LSC: «Vi dico come mi sento dopo l’infortunio e COSA HO AVUTO»

Romagnoli, il difensore biancoceleste rilascia le dichiarazioni a caldo dopo l’amichevole di questo pomeriggio della Lazio

Al termine della partita di questo pomeriggio della Lazio con la Triestina, ha parlato ai microfoni di LSC Alessio Romagnoli, il quale esterna le sue considerazioni a caldo

PAROLE – Sento l’adduttore molto duro, penso sia solo indurimento. È normale dopo questi carichi, era importante fare un buon pre campionato e tre buone partite. Ora lavoriamo e continuiamo. Abbastanza buono, buoni test per allenarci. Abbiamo spinto tanto, loro sono molto preparati. Siamo contenti, ma dobbiamo lavorare per essere pronti alla prima di campionato. Baroni? Molto preparato, non servo io per dirlo. Ha fatto buoni risultati in carriera, è una brava persona e non vediamo l’ora di scoprirlo ancora. Tifosi? Li ringraziamo per essere venuti fino qui, siamo contenti di averli vicino a noi

Fondamentale avere un centrocampo così, l’importante è difendere bene di squadra. L’anno scorso non abbiamo fatto così male come la gente pensa, ma dobbiamo continuare a lavorare e allenarci per essere preparati. Noi dobbiamo essere ambiziosi, sempre, ma anche umili e lavorare in silenzio per poi sfruttare il nostro momento. Provedel? Lo conosco da tantissimo, è fortissimo e un ragazzo fantastico. Anche con Mandas siamo molto sicuri