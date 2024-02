Romagnoli a LSC: «La corsa Champions è ancora lunga e la gara di oggi sarà fondamentale»

Romagnoli, il difensore biancoceleste ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro il Torino caricando la squadra per la lotta Champions

Tra poco torna in campo la Lazio, che sfiderà nella gara di recupero il Torino, per un match fondamentale riguardo la corsa alla prossima Champions. Ai microfoni di LSC ad intervenire a riguardo ci pensa Romagnoli che rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – Sappiamo che quella di oggi è una gara fondamentale. Sappiamo anche che con il Bologna abbiamo fatto un buon primo tempo e siamo consapevoli di essere in un periodo positivo per noi. Dobbiamo continuare perché sarà lunga. Sappiamo di essere una squadra molto forte e che può ancora migliorare. La corsa Champions sarà lunga ma faremo di tutto per arrivare al nostro obiettivo. Quella di oggi sarà una partita molto intensa e tecnicamente dobbiamo essere al top