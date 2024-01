Romagnoli a LSC: «Abbiamo meritato di vincere e potevamo segnare sicuramente più reti»

Romagnoli, l’ex Milan esterna la sua gioia per la prestigiosa vittoria di oggi in Coppa Italia nel derby con la Roma

Intervenuto ai microfoni di LSC, Alessio Romagnoli grande ex della gara ha rilasciato a caldo queste dichiarazioni esaminando cosi la partita vinta con la Roma

ROMAGNOLI – «Oggi partita fatta molto molto bene, abbiamo sofferto quasi zero. Meritavamo di fare almeno altri due gol. Ce la siamo goduta e ce la stiamo godendo, poi riniziamo. Io e Patric? coppie non esistono siamo sempre pronti. Gila per esempio ha fatto benissimo, è un giocatore forte. L’importante è lavorare insieme, essere decisivi. E poi fare bene in campo»

«Dobbiamo fare i complimenti a Mandas. È veramente forte, è giovane e con potenziale. Siamo contenti per lui. Vittoria oggi? Sono tutte importanti nei derby. Il primo dell’anno scorso è al primo posto. Ma il derby è derby, sappiamo quanto vale. Vincerlo è una cosa unica»

Marcare Dybala e Lukaku? Noi giochiamo più di zona che a uomo. Conosciamo le nostre competenze. Patric si sta confermando un giocatore molto forte. Anche Casale è fortissimo. Dobbiamo continuare a lavorare. Ci è mancata continuità. Sappiamo che possiamo fare di più e che non siamo partiti bene. Però siamo lì. L’importante è aver imparato la lezione per migliorarsi e fare sempre bene in futuro