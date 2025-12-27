Lazio, a Udine traguardo importante per Romagnoli: ecco di cosa si tratta

Lazio, a Udine Romagnoli taglia un traguardo molto importante: 350 presenze in Serie A. E la speranza è di festeggiare con una vittoria

Oggi il campionato propone una sfida affascinante come Udinese-Lazio, in programma al Bluenergy Stadium, un match che mette in palio punti pesanti e che assume un valore speciale soprattutto per i biancocelesti. Per la Lazio, infatti, non si tratta soltanto di una partita importante per la classifica, ma anche di una giornata simbolica per uno dei suoi uomini chiave: Alessio Romagnoli.

Come riportato dal Corriere dello Sport, proprio contro l’Udinese il difensore centrale della Lazio raggiungerà un traguardo prestigioso: 350 presenze in Serie A. Un numero che certifica una carriera di altissimo livello e una continuità rara, soprattutto considerando che Romagnoli compirà questo passo a soli 30 anni. Dal suo esordio nel massimo campionato, avvenuto nella stagione 2012-2013, tra i difensori soltanto Francesco Acerbi è riuscito a toccare quota 350 presenze in età più giovane.

Un dato che rende ancora più significativo il percorso di Romagnoli, diventato nel tempo un punto di riferimento non solo per la Lazio, ma per tutto il panorama della Serie A. La sua esperienza si riflette anche nella distribuzione delle presenze: ben 197 partite con la maglia del Milan, club in cui è cresciuto e si è affermato, 109 gare con la Lazio, squadra che lo ha riportato a casa e di cui oggi è leader difensivo, 30 presenze con la Sampdoria e 13 con la Roma, agli inizi della sua carriera.

Nel contesto di Udinese-Lazio, Romagnoli rappresenta una certezza per Maurizio Sarri. La sua capacità di guidare il reparto arretrato, leggere le situazioni di gioco e impostare l’azione dal basso è fondamentale per l’equilibrio della squadra. In una trasferta insidiosa come quella di Udine, la Lazio avrà bisogno della sua personalità per contenere l’intensità dei friulani e provare a portare a casa un risultato positivo.

La partita potrebbe anche regalare una soddisfazione personale in più al numero 13 biancoceleste. Romagnoli, infatti, ha già segnato due volte a Udine nel corso della sua carriera e non è escluso che possa festeggiare le 350 presenze in Serie A con un gol, magari su calcio piazzato, una delle specialità della casa.

Per la Lazio, dunque, la gara di oggi non è soltanto un crocevia stagionale, ma anche un’occasione per celebrare uno dei suoi simboli. Un traguardo individuale che si intreccia con l’obiettivo collettivo: continuare a crescere e consolidare il proprio percorso in campionato, affidandosi all’esperienza e alla solidità di giocatori come Alessio Romagnoli.