Roma, solo tre compagni hanno salutato Zaniolo. Addio amaro per Zaniolo solo Spinazzola, Abraham e Smalling lo hanno salutato

Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei Nicolò Zaniolo è stato salutato solo da tre dei suoi ormai ex compagni giallorossi: Spinazzola, Abraham e Smalling.

Un addio non facile per Zaniolo per il comportamento della maggior parte dei suoi compagni, nemmeno il capitano Pellegrini lo avrebbe salutato.