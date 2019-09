Roma, Veretout sbaglia competizione: «Ora testa alla Champions…» – FOTO

Jordan Veretout dopo il trionfo in campionato della sua Roma commette un ‘grave errore’ sui social

La Roma dopo il trionfo in campionato contro il Sassuolo si sta preparando – così come la Lazio – all’esordio in Europa League. Però non a tutti i calciatori giallorossi conosco ancora le competizioni dove sarà impegnata la propria squadra. Il nuovo arrivato Jordan Veretout al termine del match contro i neroverdi ha scritto un post sul suo profilo Instagram per festeggiare la vittoria e prepararsi al prossimo impegno europeo, che però non sarà la Champions League. Un post che non ha bisogno di commenti…