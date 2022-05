Roma, Tiago Pinto: «Quinti o ottavi? Il futuro è nelle nostre mani»

Tiago Pinto, direttore generale della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Venezia

QUINTO POSTO – «Non c’è musica che tolga concentrazione alla squadra, abbiamo cominciato la settimana in maniera pesante per il ko di Firenze, sappiamo che dobbiamo finire bene. Sappiamo che arrivare quinto non è la stessa cosa di arrivare ottavi, dobbiamo vincere le ultime due perché il futuro è nelle nostre mani».