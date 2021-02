Roma, l’idea stadio va avanti. In programma vertice tra Friedkin e la Raggi

Nonostante lo stop sul progetto stadio a Tor di Valle, la Roma non si arrende e punta a individuare nuove aree

La Roma non si dà per vinta e porta avanti l’idea stadio, nonostante l’abbandono del progetto a Tor di Valle. Il bilancio è in perdita, ma la società di Friedkin punta a imporsi nella Capitale con un progetto che sia “verde, sostenibile e integrato al territorio“, come riporta l’ANSA.

L’obiettivo è la valutazione di nuove aree per la realizzazione dell’impianto, per questo motivo è previsto un vertice in Campidoglio tra Friedkin e la sindaca Raggi.