Roma, Smalling e Mkhitaryan: «Ancora presto, ma scudetto possibile»

Al termine di Roma-Torino le parole di Smalling e Mkhitaryan

Al termine della sfida dell’Olimpico tra Roma e Torino che ha chiuso la dodicesima giornata di A arrivano le parole del difensore giallorosso Smalling e del centrocampista armeno Mkhitaryan. Parte l’ex Manchester United:

«Il nostro obiettivo? Noi dobbiamo finire nelle prime quattro, è vero che questa squadra non vince il campionato da tanto ma dobbiamo provarci, fare di tutto per finire primi in classifica e vincere lo scudetto. Poi certamente l’obiettivo minimo è entrare nelle prime quattro d’Italia».

Prosegue l’ex Arsenal.

«Io l’Ibrahimovic della Roma (lo svedese aveva dichiarato di puntare allo scudetto, ndr)? “No, perché ci sono ancora tante partite da giocare ed è presto per dire che possiamo vincere lo Scudetto. Però è un campionato un po’ strano: tutte le squadre sono molto vicine, dobbiamo soltanto pensare alle prossime partite».