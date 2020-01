Roma, Smalling: «Derby fondamentale per la Champions»

Al termine di Juventus-Roma, Smalling – difensore giallorosso – ha commentato la gara di domenica contro la Lazio

Anche la Roma saluta la Coppa Italia. Eliminati dalla Juventus, i giallorossi adesso si preparano ad un’altra gara importantissima: quella con la Lazio. Nel post partita di ieri sera, ai microfoni di Rai Sport, è intervenuto Smalling:

«Siamo dispiaciuti per il risultato di stasera, ma da domani la testa è al derby. Partita fondamentale per la nostra classifica e per raggiungere la Champions League».