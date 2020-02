Roma, Savelli: «Rinuncerei a tutto per non far vincere lo Scudetto alla Lazio…»

Iacopo Savelli, giornalista e noto tifoso della Roma, teme che la Lazio possa vincere lo Scudetto: ecco le sue dichiarazioni

Se da una parte la corsa Scudetto galvanizza la Lazio e i tifosi, dall’altra preoccupa (e non poco) la Roma giallorossa. La squadra di Inzaghi è forte, in piena corsa per il titolo e, nonostante a Formello ci sia la volontà di vivere alla giornata, sull’altra sponda del Tevere non pensano ad altro che al Tricolore. A Tiki Taka, il giornalista Iacopo Savelli (nonchè noto tifoso dei cugini), ha infatti dichiarato:

«Rinuncerei alla qualificazione in Champions per non far vincere lo scudetto alla Lazio? Certo, sono sincero. Rinuncerei a tutto».