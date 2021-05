Roma Sarri, la verità sull’incontro. Ecco come stanno le cose

A fine stagione la Roma potrebbe separarsi da Fonseca. Il nome più forte è quello di Maurizio Sarri, ecco gli ultimi sviluppi

La stagione della Roma sembra avviata verso un epilogo fallimentare. Sfumata da diverse settimane la possibilità di qualificarsi in Champions, e con il passaggio del turno in Europa League che appare più simile a un miracolo che a un’impresa, i giallorossi devono fare i conti con la possibilità di rimanere esclusi anche dalla prossima Europa League.

Il futuro di Fonseca pare segnato, e dalle parti di Trigoria impazza il toto allenatore. Il nome più forte sembra essere quello di Maurizio Sarri, ancora sotto contratto con la Juventus dopo l’esonero della scorsa estate. Come riporta Sky Sports però, non sono stati ancora mossi passi concreti. L’ultimo incontro con il tecnico risale a gennaio, e non sono in programma ulteriori appuntamenti.