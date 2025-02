Roma, dopo Pisilli anche Paredes è pronto al rinnovo del contratto: la situazione

Roma, dopo il prolungamento del giovane giallorosso il club è pronto per rinnovare anche l’argentino: le ultime sul suo futuro

E’ tempo di rinnovi in casa Roma, con il club giallorosso che guarda al futuro e nel medesimo ci vede non solo Pisilli ma anche Paredes. A confermarlo è il Tempo, spiegando che il club giallorosso ha raggiunto una base d’intesa per il rinnovo contrattuale dell’argentino fino al 2026, prolungando così di un ulteriore anno l’attuale accordo in scadenza a giugno prossimo.