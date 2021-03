Roma, respinto il ricorso: confermato lo 0-3 a tavolino contro il Verona

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha negato il ricorso alla Roma: confermato lo 0-3 a tavolino contro il Verona per il caso Diawara

Niente da fare per la Roma: il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha confermato la sentenza di sconfitta a tavolino per i giallorossi nel match dello scorso 19 settembre contro il Verona.

La Roma era stata punita per via di un errore maturato nella comunicazione della lista under 22 dei calciatori disponibili per la partita contro gli scaligeri. Nella lista fu inserito Amadou Diawara, al tempo già 23enne.