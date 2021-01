Smalling potrebbe rimanere fuori dai titolari di Fonseca per il derby: il motivo

AGGIORNAMENTO: Chris Smalling è rientrato tra i convocati, ma la sua presenza dal 1′ rimane comunque in discussione.

Derby a rischio per Chris Smalling. Il difensore della Roma, a poche ore dalla stracittadina, potrebbe rimanere fuori dalla lista dei convocati di Fonseca. Per il giocatore presunti problemi alla caviglia e al ginocchio. Esclusi problemi seri, ma la sua presenza resta in bilico.