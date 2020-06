Roma, servono plusvalenze pesanti per l’iscrizione al campionato

Il futuro della Roma è un’incognita, per l’iscrizione al prossimo campionato i gialorossi avranno bisogno di importanti plusvalenze

In casa Roma si pensa al futuro e lo si fa con apprensione. I soci azionisti, infatti, hanno chiesto chiarezza soprattutto sulla trattativa con Friedkin anche se Pallotta non ha mostrato cenni di cedimento, nè intenzioni di mollare.

Come riporta il Corriere dello Sport, inoltre, per l’iscrizione al campionato serviranno tante plusvalenze per rispondere ai criteri imposti relativi ai rapporti tra indebitamento e patrimonio. Il futuro dei giallorossi resta un’incognita.