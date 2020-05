Roma, Pastore: «Speriamo il campionato riprenda il prima possibile»

La questione della ripresa continua a dividere. Ecco il pensiero di Javier Pastore, il centrocampista della Roma

Tornare a giocare oppure no? Ecco anche il parere di Javier Pastore, centrocampista della Roma, tramite il canale televisivo ufficiale:

«Giocare d’estate sarebbe un problema? No. Tutti speriamo che il campionato possa riprendere il prima possibile. Non ci dobbiamo dimenticare che nel calcio non contano solo calciatori e allenatori ma ci sono tante altre persone legate al calcio che hanno bisogno di lavorare. In tre settimane un calciatore di questo livello si può preparare bene. Poi comunque stiamo facendo qualcosa, non è che siamo rimasti completamente fermi».