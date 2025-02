Roma, la rabbia di Ghisolfi: «La partita con il Porto è stata una farsa, mi auguro che al ritorno con un arbitro...»

Roma, il dirigente francese non dimentica quanto accaduto nel match di Coppa e rilascia delle forti dichiarazioni in vista del ritorno

Ai microfoni di Sky Sport a distanza di poche ore dalla trasferta di Oporto e alla vigilia della partita con il Parma, ha parlato Ghisolfi. Il dirigente francese sbotta e rilascia duramente queste considerazioni in vista del ritorno di giovedì prossimo

PAROLE – L’andata a Oporto è stata una partita particolare con un arbitro tedesco molto casalingo, questo è provato. Per me era una farsa, faccio i complimenti alla squadra e allo staff per questa prestazione in queste condizioni. Questo è il passato però, ora c’è il focus sul secondo tempo all’Olimpico, spero con un buon arbitro e soprattutto coi nostri tifosi