Roma, Nela: «Mourinho dice una cosa, Pinto un’altra e i Friedkin...»

L’ex giallorosso Nela ha parlato del momento che sta attraversando la Roma di Mourinho: ecco le sue parole

Sebino Nela, storico ex calciatore della Roma, in una intervista a Gazzetta.it ha parlato del momento difficile della squadra allenata da José Mourinho.

LE PAROLE – «Zona Champions? Al momento mi sembra molto difficile. Chi è davanti mi sembra più attrezzato. Dipenderà anche dal mercato che si farà a gennaio. Sento parlare di un terzino da rincalzo e un centrocampista. Il primo non credo che farebbe la differenza, il secondo dipende: di che livello sarà? Un giocatore solo a mio parere non risolve. E poi Mourinho dice una cosa, Pinto ne dice un’altra, i Friedkin stanno sempre zitti. Io non so se l’allenatore portoghese sapeva che tipo di acquisti sarebbero stati fatti, a meno che davvero questo progetto triennale non preveda una stagione di transizione per poi pensare davvero alla zona Champions dal prossimo anno. Occhio, però. Non credo che la Juventus sarà ridotta come quest’anno, e poi c’è anche la Fiorentina di Italiano che sta proprio crescendo bene».