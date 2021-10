Mourinho: «Bodo Glimt? Difficile per me perdonare»

Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Roma Napoli, tornando anche sulla sconfitta contro il Bodo Glimt

«Per me è stata una grande partita. La sensazione che ho avuto io dalla panchina è questa, mi è sembrata una gara d’alto livello. Lo 0-0 mi sembra un buon risultato, se fosse finita 1-0 per noi sarebbe stato giusto comunque, se fosse finita 1-0 per loro la stessa cosa, giusto. E’ stata una partita intensa, con tanta concentrazione. Partita con il Bodo Glimt e l’esclusione dai convocati di alcuni giocatori? Mi hai messo in una situazione difficile (ride, ndr). Sono cose di spogliatoio, messaggi di spogliatoio. Era un messaggio importante avere questa panchina piena di ragazzini. Quella partita rimane nella mia storia ed è difficile per me perdonare».