Roma Napoli, partita sospesa per cori discriminatori

Roma-Napoli è il primo anticipo dell’undicesima giornata di Serie A, in scena all’Olimpico

AGGIORNAMENTO ORE 16.25 – La gara è stata sospesa per circa due minuti, a causa dei cori dei tifosi della Roma nei confronti dei partenopei: a nulla è servito l’annuncio dello speaker.

Roma–Napoli è il primo anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Una gara che per cui il livello di allerta è massimo, soprattutto dopo i fatti della finale di Coppa Italia del 2014. Da qui, la decisione di fischiare il calcio di inizio alle 15, l’impiego di oltre 300 agenti di Polizia e il divieto per i residenti nella provincia di Napoli.

Le misure cautelari prese, però, non hanno potuto arginare i cori di discriminazione territoriale, provenienti dall’intera tifoseria giallorossa, che hanno accompagnato i minuti immediatamente precedenti al fischio dell’arbitro e nettamente riconoscibili.