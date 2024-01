Roma, Mourinho scaricato dai tifosi sui social: «Vattene!». La rabbia dei romanisti

Non è stato certamente un bel risveglio per José Mourinho. Il portoghese è tornato casa con il quarto derby perso su sei giocati. Uno solo vinto. E anche zero gol segnati negli ultimi quattro disputati. Oltre al risultato, la prestazione da un solo tiro in porta, per giunta solo nel finale di gara, ha fatto scatenare la rabbia dei tifosi.

La Roma è ottava in Serie A, fuori dalla Coppa Italia per mano della Lazio, ed è aggrappata al playoff di Europa League col Feyenoord perché è arrivata seconda nel girone dietro allo Slavia Praga. Un insieme di cose, dunque, che ha spinto i tifosi giallorossi a riversarsi in massa sull’ultimo post Instagram di Mou per sfogare la loro ira. Chi in maniera più educata («Mister grazie di tutto ma ora è tempo che vai via») e chi meno («Vattene bollito!»), il messaggio è univoco: niente rinnovo, e un addio a fine stagione.