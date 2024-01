Roma, Mourinho può sorridere in vista del derby contro la Lazio in Coppa Italia: Tiago Pinto chiude per Huijsen dalla Juve

La Lazio affronterà la Roma nel derby di Coppa Italia in programma mercoledì 10 gennaio. Nelle ultime ore Tiago Pinto ha regalato l’agognato difensore a Mourinho.

Il GM giallorosso ha chiuso per Huijsen: il centrale della Juve arriva in prestito secco oneroso per 700mila euro.