Roma, Marione augura la frattura del perone a Immobile

Roma, il conduttore, noto tifoso romanista, ieri ha augurato a Ciro Immobile la frattura del perone

Non sarà mai una partita come le altre. Domenica c’è il derby della Capitale e Lazio e Roma sono più agguerrite che mai. Lo sfotto si sa è parte della stracittadina ma c’è una linea sottile come sempre e che a volte viene superata.

Questo è accaduto ieri su Radio Centro Suono Sport, il conduttore, Marione, ha infatti commentato la sconfitta della Lazio con il Napoli augurando a Ciro Immobile “Una piccola frattura del perone” che tenga lontano il bomber biancoceleste dal campo per un periodo. Davvero una caduta di stile.