Roma Lazio, Tudor si è isolato ancora? «Capisco l’importanza per i tifosi e…» Le parole del tecnico biancoceleste

Alla vigilia di Roma Lazio, Igor Tudor, ha parlato cosi in conferenza stampa:

ISOLARSI DALLE VOCI PRIMA DEL DERBY – «Vivo qua, non ho ancora trovato un appartamento. Sono andato solo in centro per una cena, sono abbastanza isolato qua. Capisco l’importanza di questa gara per la città, domani la voglio vivere con l’atmosfera giusta. Mi piacciono queste grandi gare. Non vedo l’ora che inizi».

