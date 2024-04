Roma Lazio, tifosi infuriati dopo il derby perso: «Però era colpa di Sarri, vero?» – GALLERY

Roma Lazio, tifosi infuriati dopo la sconfitta dei biancocelesti nel derby: i commenti social post ko – GALLERY

Tanta la rabbia da parte dei tifosi della Lazio dopo la sconfitta nel derby capitolino, deciso dal gol di testa di Mancini nel primo tempo, dove la difesa biancoceleste è stata colpevole di una dormita.

Secondo quelli che capiscono di calcio il problema era Sarri, quando hai almeno 3/4 di rosa che nn è presentabile, in particolare i giocatori più rappresentativi. A costo di arrivare a metà classifica anche il prossimo anno, ma pretendo 8/11 nuovi @OfficialSSLazio — valerio (@vale_tomas85) April 6, 2024

Chiedete scusa a Sarri tutti! — Alf_Pie10 (@alf_p10) April 6, 2024

Il #derby dimostra due cose: – Il problema non era Sarri, ma la rosa scarsa per l’Europa che conta. – La Roma, a differenza degli ultimi 6 derby in cui ne ha vinto 1, ora gioca a pallone, ed oggi, pur facendo poco, lo ha fatto e meglio di noi. Sempre e comunque AVANTI LAZIO! — Roberto Viarengo (@RobViare) April 6, 2024

#Sarri ha lasciato degli ometti, perché quando sei UOMO non puoi vivere tra bambocci viziati e vigliacchi. Un tempo non sarebbero usciti dallo stadio fino a tarda notte. #Lazio @OfficialSSLazio — Marco (@mempispillo) April 6, 2024

Dito puntato verso la società biancoceleste, evidenziando ancora una volta come, per i sostenitori, le cause di una brutta stagione siano da ricercare non nella guida tecnica. Una nuova difesa nei confronti di Sarri.