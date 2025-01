Roma Lazio, Derby in trasferta, ma l’affetto dei tifosi non mancherà: attesi 18 mila da tutto il mondo

Roma Lazio, tanti i biancocelesti da tutto il mondo per supportare la squadra di Baroni in trasferta: 18 mila da oltre 15 nazioni

Si scalda l’atmosfera in vista di Roma Lazio: nonostante sia una trasferta per i biancocelesti, non mancherà l’apporto dei tifosi a sostenere la squadra di Baroni, provenienti da tutto il mondo.

Come riportato dal Messaggero, sono attesi 18 mila tifosi, provenienti da 4 continenti e oltre 15 nazioni. Come sempre succede in questa stagione ci sarà Radu, presidente del fan club Romania, ma non solo: tifosi attesi da Austria, Polonia, Bulgaria, Cipro, Scozia, Belgio, Germania e Francia. La componente americana sarà molto nutrita con il fan club newyorkese – che nelle scorse settimane hanno appeso uno striscione a ricordo dei gemelli Flavio e Francesco a Central Park – e quelli di Toronto e Montreal. Atteso anche un rappresentante dal club “Veron” di Cuba, oltre Miami e Sydney. Dall’Asia ci saranno i rappresentanti dei club di Singapore, Cina, Giappone, Thailandia e Indonesia.