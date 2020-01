Roma Lazio, Tare: «Dobbiamo vincere per continuare a sognare. Questa rosa è competitiva»

Roma Lazio, le parole del Ds biancoceleste Igli Tare nel prepartita del Derby dell’Olimpico ai microfoni di Sky Sport

Questione di pochi minuti e avrà inizio la partita più attesa dalla città di Roma: il Derby della capitale si disputerà all’insegna della Champions e traguardi da raggiungere. Il ds biancoceleste Igli Tare ha parlato del match ai microfoni di Sky Calcio:

«Sappiamo benissimo cosa vuol dire giocare il Derby, non c’è sicuramente la pressione per questo tipo di gara perché ci siamo preparati con più calma possibile e dobbiamo cercare di continuare a fare questa striscia positiva di risultati. La nostra difesa è la seconda di questo campionato e il portiere sta facendo un campionato straordinario. Non ci dobbiamo esaltare troppo per i risultati perché sono la conseguenza di un lavoro che avanti da molto tempo. Dobbiamo continuare a fare più risultati possibili per portare sempre più in alto la Lazio. Prima viene assolutamente la Champions, da inizio campionato molti hanno avuto un pensiero negativo su di noi, è normale, è il calcio. Poi se verrà la possibilità dello Scudetto, lavoreremo per quello. La squadra funziona a memoria e siamo molto attenti a queste cose, non abbiamo problemi seri nella formazione come rimediare a un infortunio. Con questa rosa siamo più che competitivi.»