Roma Lazio, Pruzzo sicuro: «Loro i favoriti. Derby fondamentale per un motivo»

Roma-Lazio, Roberto Pruzzo, ex giallorosso, ha analizzato il derby in programma domani pomeriggio all’Olimpico

Intervistato da Radio Radio Mattino, Roberto Pruzzo ha parlato così del derby della Capitale:

PAROLE – «Roma e Lazio devono fare più punti possibili, ma domani se non perdi resti in vita, altrimenti rischi parecchio per il proseguo della stagione. La Roma potrebbe avere qualcosa in più visto che recupera giocatori che nella singola partita possono fare la giocata vincente. Leggo la formazione e dico che è quella migliore che De Rossi può schierare».