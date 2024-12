Roma Lazio, l’Olimpico si prepara al derby: il dato aggiornato sui biglietti venduti

Roma Lazio, i tifosi biancocelesti hanno esaurito i posti nel settore Nord dello Stadio Olimpico e sono pronti a sostenere la propria squadra

La prima partita del 2025, precisamente domenica 5 gennaio alle ore 20:45, sarà il derby della Capitale tra Roma e Lazio.

Per l’occasione, lo Stadio Olimpico sarà quasi sold out. Infatti, i tifosi biancocelesti hanno esaurito il settore Nord dell’impianto (17.300 posti) e sono rimasti soltanto 1400 biglietti in Tribuna Montemario. L’atmosfera per il derby è già calda e i tifosi non vedono l’ora di sostenere i propri beniamini.