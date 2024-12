Roma Lazio, oggi parte la vendita dei tagliandi: prima fase riservata agli abbonati

Roma Lazio si avvicina sempre di più. Oggi alle ore 12:00 parte la fase di vendita riservata a tutti gli abbonati della stagione 2024/25

Dalle ore 12:00 partirà la vendita dei tagliandi per Roma–Lazio, gara in programma il 5 gennaio, valida per il 19° turno di Serie A. Fino alle ore 24:00 di domenica 22 dicembre ci sarà la fase dedicata agli abbonati di tutti i settori della stagione 2024/25.

Prelazione per gli abbonati riservata ai posti nei settori Curva Nord e Distinti Nord.

Il club ha spiegato sul proprio sito come accedere alla prelazione: