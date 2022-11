Roma Lazio, l’ironia di Paolo Negro: «La spazza Ibanez» – FOTO

Paolo Negro, indimenticato ex calciatore della Lazio, ha ironizzato sul goffo intervento di Ibanez sulla rete di Felipe Anderson nel derby

Paolo Negro, indimenticato ex calciatore della Lazio, ha ironizzato sul grave errore di Ibanez in occasione della rete, poi risultata decisiva per la vittoria finale, di Felipe Anderson nel derby di ieri pomeriggio.

Richiamando uno sfottò che lo ha visto protagonista quando nel derby del 2000-2001 una sua autorete consegnò la vittoria ai giallorossi, l’ex difensore ha reso pan per focaccia al collega della Roma attraverso le proprio Instagram Stories: