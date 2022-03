Roma Lazio, le tattiche di Sarri: studia l’arma per il secondo tempo

In vista del derby contro la Roma, l’allenatore della Lazio Sarri pensa anche alle armi a partita in corso

Maurizio Sarri studia la formazione in vista del derby di questa sera. L’allenatore della Lazio, come riportato da Il Messaggero, pensa anche a tenersi in panchina un’arma per il secondo tempo.

Trattasi di Manuel Lazzari che potrebbe non scendere in campo dal 1′ così da dare a Sarri un ricambio in più sulle fasce, data anche l’assenza per squalifica di Zaccagni. Nel ruolo terzino destro, dovrebbe così giocare da titolare Patric.