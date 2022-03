Roma-Lazio, l’attesa è finita: un Derby per prendersi l’Europa

Domani il Derby della Capitale tra Roma e Lazio: i biancocelesti vogliono i tre punti per avvicinare l’Europa e rispondere a Mourinho

Ci siamo, l’attesa è finalmente terminata. Domani alle ore 18 andrà in scena il Derby tra Roma e Lazio, una stracittadina che si preannuncia carica di tensione e con una grande posta in palio.

Gli uomini di Sarri, provocato da Mourinho in settimana, vogliono i tre punti per avvicinare il piazzamento europeo e rispondere con i fatti allo Special One. Roma-Lazio è arrivata: si va in scena.