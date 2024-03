Roma-Lazio, la stracittadina si giocherà sabato 6: la decisione scatena la rabbia dei laziali

Roma-Lazio, alla luce della decisione della Lega riguardo la disputa della stracittadina i tifosi biancocelesti sbottano

Nonostante manchino ancora alcuni giorni a Roma-Lazio, la stracittadina romana comincia già a far discutere e storicamente non è una novità. Alla luce della decisione della Lega di stabilire che il derby della capitale si giochi sabato 6 Aprile anziché la domenica, ha mandato su tutte le furie i tifosi biancocelesti i quali vedono favorita la squadra di De Rossi e danneggiata la rosa di Tudor. Se la squadra giallorossa con tale assegnazione, può avere due giorni in più di riposo in vista del Milan, i biancocelesti avrebbero invece un giorno in meno per prepararla visto che prima sfideranno la Juventus in Coppa Italia.

Questi i messaggi di sfogo da parte dei tifosi delle aquile, riguardo la decisione da parte della Lega

PAROLE – Io il derby anticipato a sabato me lo accollo, basta che i cesaroni capiscano che tifano la seconda squadra più tutelata in italia. Non voglio più sentire una lamentela o un complotto, vincete sta partita e preparate l’EL (Europa League, ndr) con il tempo che vi serve. Follia, Vergogna!