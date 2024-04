Roma Lazio, la furia dei tifosi biancocelesti contro Dazn: «Non avete inquadrato la nostra coreografia»

Non hanno preso bene alcune decisioni della regia di Dazn molti tifosi biancocelesti, che sul web hanno manifestato il loro dissenso nel corso del primo tempo di Roma Lazio.

L’accusa sarebbe quella di non aver mostrato la coreografia laziale, ma soltanto quella dei giallorossi. Ecco alcuni commenti:

Vergognosa la regia di #DAZN che non ha mai inquadrato la coreografia della @OfficialSSLazio ma solo quella dei romanisti. I 39.99 euro al mese te li do pure io per vedere la mia curva nel #DerbyDellaCapitale! Cambiate mestiere!!!

— francesca valerio (@FranceValerio) April 6, 2024