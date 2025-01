Roma Lazio: i dubbi di formazione di Baroni pre-derby, e su Noslin... I dettagli

Roma Lazio, le ultime in vista del derby della Capitale di domani. Ecco cosa ha in mente Baroni

In vista del derby tra Roma e Lazio di domani, l’unico dubbio per Baroni rimane Dele Bashiru-Dia. Tenendosi il nigeriano, l’allenatore si garantirebbe un cambio a centrocampo visto che Castrovilli continua ad essere out. Tutto cambierebbe in caso di recupero da parte di Noslin.

Come riporta il Corriere dello Sport, oggi farà il test decisivo anche lui per comprendere se sarà in partita. In quel caso. Il resto della Lazio è praticamente fatto.