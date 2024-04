Roma-Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

Roma-Lazio, alla vigilia della stracittadina contro la formazione di De Rossi ecco dove vedere il match in streaming e tv

Ormai ci siamo l’attesa è veramente agli sgoccioli, domani pomeriggio la Lazio torna in campo per la stracittadina contro la Roma di De Rossi. Il match si disputerà sabato alle ore 18, e verrà trasmesso in esclusiva da Dazn e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

