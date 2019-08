Roma, Ünder promette: «Torneremo in Champions!» E sul derby…

Durante un’intervistata rilasciata a Roma Tv, il giocatore giallorosso Ünder ha commentato il derby imminente e fatto una promessa…

Il campionato non è ancora iniziato ed è già aria di derby: Lazio e Roma si ritroveranno sul prato dell’Olimpico, per la prima stracittadina dell’anno, nella seconda giornata. Cengir Ünder, giocatore giallorosso, è già proiettato alla sfida della Capitale e – a Roma Tv – fa una promessa ai tifosi: «Il primo match sarà fondamentale per noi. Vinciamo subito la prima partita e poi pensiamo al derby. Qui la partita contro la Lazio è molto attesa. In questo momento non voglio parlarne troppo, spero che la prima settimana passi bene e dopo il match contro il Genoa potremo parlarne. Posso però promettere che ritorneremo a giocare la Champions League».