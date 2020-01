Roma Lazio, il derby delle presenze, chi ne ha di più?

Roma Lazio, quello di domenica delle 18 è forse uno dei derby più importanti degli ultimi anni, sia per le ambizioni delle due squadre sia per la classifica

In realtà oltre a tutto quello che il campo dirà, una particolare statistica, premia la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi, infatti è la più esperta tra le due. Vanta 116 presenze tra i giocatori in rosa che hanno disputato una stracittadina, contro le 78 della Roma. Un fattore da non sottovalutare questo, perché come si sa il derby è una partita diversa dalle altre e giocare anche con l’esperienza può aiutare a portare a casa il risultato.

Come riporta Lazio Page, tra i giocatori con più presenze c’è Stefan Radu (18), seguito dal capitano Lulic (16). Il primo romanista in graduatoria è Florenzi che è fermo a 13, cosi via, fino ad arrivare a Milinkovic che ne ha disputati ben 9, e Immobile e Kolarov appaiati a 8, ma con l’esterno della Roma che li ha disputati da ambo le parti.

Chiude questa speciale classifica con più presenze nei derby Bastos con 7 derby giocati insieme a Perotti.