Roma Lazio, Malagò: «Non ricordo da tempo un derby bello. I comportamenti dei tifosi sono da condannare». Le parole del presidente del Coni

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti durante la Giornata Nazionale dell’Impiantistica Sportiva, Giovanni Malagò ha parlato del derby tra Roma e Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Disarmante l’allerta per il derby, qualcuno ancora non si rende conto del danno che fanno alle loro squadre e alla collettività. Condannarli è fin troppo poco, mi dispiace molto per le intemperanze avvenute nel derby di coppa Italia.

Come lo vivrò? Non ricordo da tempo un derby bello, poi negli ultimi la Roma ha sempre perso…De Rossi merita il rinnovo. Visto il seguito che aveva Mourinho la scelta mi è sembrata intelligente per la piazza».