Verso Roma Lazio, De Rossi ritroverà una pedina importante: le ultime in vista della sfida in programma il 6 aprile

La stagione di Chris Smalling è stata molto complicata a causa degli infortuni. Smaltita la tendinite che l’ha tenuto lontano dal terreno di gioco per tutta la prima parte di stagione, ecco che si è presentato un problema alla caviglia.

Il difensore ha, però, sfruttato la sosta per le nazionali per rimettersi a disposizione di De Rossi. Il suo obiettivo è di tornare in campo contro il Lecce alla ripresa del campionato. Poi punta ad essere titolare nel derby contro la Lazio in programma il 6 aprile.