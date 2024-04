Roma Lazio, Castroman: «La forza dei biancocelesti è il gruppo. Vi dico chi può decidere il derby». Le parole dell’ex biancoceleste

Intervistato da Il Messaggero, Lucas Castroman ha parlato del match di oggi tra Roma e Lazio e del suo storico gol nel derby. Queste le sue parole:

PAROLE – «Ci penso sempre a quel gol nel derby. I laziali impazzirono di gioia perché avevo rallentato la corsa scudetto della Roma, ma anche i romanisti non esitavano a farmelo notare.

Non so se giocherà titolare, ma Castellanos potrebbe essere l’uomo in più in questo derby. Noi argentini abbiamo il fuoco dentro in queste partite, preferiamo morire pur di non perdere. Questa Lazio però è come la mia: la sua forza è il gruppo».