Roma Lazio, si accende il clima allo stadio Olimpico poco prima del fischio iniziale del match con le due curve che caricano l’ambiente

Ogni derby ha sempre un sapore speciale, ma il derby di Roma va ben oltre i 180 minuti previsti e quello che sta andando in scena da qualche minuto non fa affatto eccezione visto il peso dovuto alla rivalità cittadina, ma anche per i rispettivi obiettivi di Roma e Lazio. Prima della sfida a essere protagoniste sono state entrambe le curve le quali hanno caricato le due squadre con uno striscione che recita quanto segue

Roma Lazio, la Curva Nord risponde alla coreografia “Anti Lazio”: «Dal 1900 padroni del nostro destino». Lo striscione - FOTO 24