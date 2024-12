Verso Roma-Lazio, Cristante rischia di saltare il derby? La situazione sulle condizioni del calciatore

Verso Roma-Lazio, a pochi giorni dalla stracittadina capitolina Ranieri deve fare i conti con la possibile assenza di Cristante: le ultime

L’obiettivo primario per la Lazio è concludere il 2024 con una vittoria casalinga, specialmente se si tratta di affrontare la super capolista Atalanta di Gasperini, ma il derby per i biancocelesti è comunque dietro l’angolo. Lo sa bene Ranieri, il quale deve fare i conti con la possibile assenza di Cristante, il quale ha avuto una ricaduta alla caviglia per provare a rientrare contro il Parma. L’ex Atalanta dovrà sottoporsi a dei controlli, e sicuramente non ci sarà a San Siro contro il Milan