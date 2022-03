Roma Lazio, centrocampo decisivo: poca personalità dei biancocelesti

Il centrocampo della Lazio è stato il vero grande assente nella gara di domenica contro la Roma: poca personalità negli uomini chiave

Interessante analisi del quotidiano Tuttosport oggi in edicola sul Derby di domenica tra Roma e Lazio. Il grande assente, in casa biancoceleste, è stato il centrocampo. Poca personalità nei due uomini chiave, Luis Alberto e Milinkovic-Savic, con Lucas Leiva che ha provato a barcamenarsi.

In particolare lo spagnolo ha brancolato nel buio: lento e macchinoso, non ha mai velocizzato la manovra finendo risucchiato dall’intensità dei dirimpettai giallorossi. La sfida si è decisa lì: Sarri avrà molto su cui riflettere in vista del Sassuolo.