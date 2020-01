Roma Lazio, Balzaretti: «Nel Derby conta più la testa che la tattica. Vincono i giallorossi»

Roma Lazio, l’ex giallorosso Federico Balzaretti ha fatto il suo pronostico sul Derby ai microfoni del Corriere dello Sport

Manca sempre meno alla partita più importante della città: il Derby non è solo una partita ma qualcosa di più. Tanti gli ex che ricordano con tanta emozione questo match, soprattutto chi ha lasciato il segno con una rete. Tra questi c’è anche Federico Balzaretti che al Corriere dello Sport ha detto:

«Il derby è una partita diversa dalle altre, non ha classifica, so che è una frase fatta ma è così. È una gara emozionale dove conta più la testa che la tattica. Ci sono sensazioni che non si portano dietro altre sfide. Uomo derby? Penso Florenzi, glielo auguro di vero cuore. Questo è il suo primo anno da capitano, ama tantissimo Roma, è sempre un ragazzo estremamente positivo e mi piacerebbe vedere un suo gol. Sarebbe un grande premio, ne sarei molto felice. Se dico che vince la Roma, pensano a un discorso di parte; se dico Lazio, pensano sia scaramanzia. Se devo parlare da tifoso, con il cuore, dico Roma, senza dubbio, è quella la mia speranza. Posso dire che la partita d’andata è stata stupenda.»